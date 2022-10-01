TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden İnegölspor, ligin 7. haftasında deplasmanda karşılaştığı Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor 1-1 berabere kaldı.
Stadyum: Vefa Stadyumu
Hakem: Batuhan Gültek
Yardımcı Hakemler: Muhammed Yıldız, Emre Doğru, Nabi İzci.
İnegölspor: Sercan Çobanoğlu, Serhat Emirler, Medeni Bingöl, Orhan Aktaş, Ethem Pülgir, Furkan Özyapı, Bahadır Taşdelen (Dk.78 Kadir Salih), Yılmaz Özeren, Umut Sönmez (Dk.69 N.Batuhan Salman), Ersel Aslıyüksek, Ömer Faruk Ermeç (Dk.86 Taylan Özgün).
Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor: Fatih Gülmez, Kamil İçer, Ömer Yılmaz, Ferhat Görgülü, Osman Bayrak, Mert Caymaz, Tolga Şahin (Dk.68 Melik Derin), Mustafa Fettahoğlu (Dk.69 Mustafa Acun), Furkan Işıkdemir (Dk.75 U.Arslan Kuru), Hakan Turan (Dk.46 Volkan Kılıç), Furkan Yaman.
Sarı Kartlar:Dk.25 Yılmaz Özeren, Dk.63 Ersel Aslıyüksek (İnegölspor). Dk.15 Furkan Işıkdemir Dk.37 Mert Caymaz, Dk.43 Kamil İçer, Dk.45+4 Osman Bayrak (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor)
Goller: Dk.20 Ethem Pülgir (İnegölspor). Dk.55 Tolga Şahin (Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor).