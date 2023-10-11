Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Turunda İnegölspor, Doğuzbayazıt Spor’u ağırlıyor.

Geçtiğimiz Pazar günü sahasında Menemen’i 5-2 yenerek büyük moral toplayan İnegölspor, Ziraat Türkiye Kupası 2. Eleme Tur eleme maçına çıkıyor. Sahasında İlk turda Kars36 Spor’u yenen Doğuzbayazıt Spor’u ağırlayacak olan İnegölspor’da hedef bir üst tur.Soma Spor ile deplasmanda 3-3 kalarak 1 puan alan, akabinde geçtiğimiz Pazar günü sahasında Menemen’i ağırlayan İnegölspor, ligde 5’nci sıradaki rakibini gol yağmuruna tutarak evinde 5-2 kazandı. Hanesine yazdırdığı 3 puanla moral bulan İnegölspor bugün İnegöl İlçe Stadında saat 14.00’de Doğuzbayazıt Spor’u ağırlayacak. Maçı hakem Sabit Selvi yönetecek.

Doğuzbayazıt Spor’u yenerek bir üst tura çıkmanın hesabını yapan İnegölspor, hem ligde hem de kupada başarı sağlayarak seri galibiyetler yakalamak istiyor.

İbrahim Uslu