"Meme kanseri, en yaygın kanserler arasında artık birinci sırada." diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, toplum tabanlı kanser taramalarının tüm illerde ücretsiz yapıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

Meme kanseri, en yaygın kanserler arasında artık birinci sırada. Meme Kanseri Farkındalık Ayı vesilesiyle bütün hanımefendileri, ailelerini çok yakından ilgilendiren bilgilerin bir kısmını paylaşmayı zaruri buluyorum.

Kadınlarda en sık görülen, aynı zamanda en yüksek oranda ölüme yol açan meme kanseri, tüm kanserlerin .7’sini oluşturacak şekilde, artık ilk sıraya yükselmiş durumda. Bunu akciğer kanseri izliyor. Bu nedenle, meme kanseri taramaları büyük önem taşımaktadır.Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programları ile daha erken evrede teşhis edilebilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavilerinde daha başarılı olunmakta, hastanın yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır.

Toplum tabanlı kanser taramalarına tüm illerimizde Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezleri (KETEM) kurularak başlanmış ve bu tarama programlarına Sağlıklı Hayat Merkezleri (SHM) dâhil edilmiştir. Verilen hizmetler ücretsizdir.