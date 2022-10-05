TFF 2. lig temsilcimiz İnegölspor sahasında ağırladığı Şanlıurfaspor'a 2-1 yenildi.
Stat: İnegöl ilçe
Hakemler: Mehmet ALİ Özel, Emrah Akkaya, Sinan Bilen
İnegölspor:Sercan Çobanoğlu, Hamza Özdemir, Furkan Özyapı, Taşkın Kartal( Dk 59 Bahadır Taşdelen), Yusuf Ziya Gümüş(Dk 86 Taylan Özgün) , Yılmaz Özeren, Orhan Aktaş, Ersel Aslıyüksek, Ethem Ercan Pülgir, Niyazi Batuhan Salman(Dk 59 Umut Sönmez) , Ömer Faruk Ermeç
Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, İbrahim Sürgülü, Feyyaz Belen, Cumali Bişi, Kemal Rüzgar(Dk 60 Mehmet Alp Kurt) , Behlül Aydın(Dk 77 Mustafa Durak), Bünyamin Balat(Dk 46 Mustafa Ethem Erboğa), Şahin Fıstıkcı(Dk 46 Mert Çapar), Seyit Gazanfer, Enes Olgun Tubluk(Dk 86 Mehmet Yiğit) , Barış Gök
Sarı Kartlar: Feyyaz Belen, Behlül Aydın, Enes Olgun Tubluk (Şanlıurfaspor)
Goller: Dk 5 Ömer Faruk Ermeç (İnegölspor) Dk 54 Mert Çapar, Dk 83 Mustafa Durak (Şanlıurfaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
5'nci dakikada Şanlıurfaspor'lu kaleciye geri pas verildi. Kalecinin ayağında topu alan İnegölspor'lu Ersel'in pasında topla buluşan Ömer'in vuruşu golü getirdi. 1-0
54'ncü dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında ceza sahasına giren Mert'in vuruşu golü getirdi. 1-1
83'ncü dakikada gelişen Şanlıurfaspor atağında topla buluşan Mustafa'nın vuruşu golü getirdi. 1-2