TFF 2. Lig temsilcimiz İnegölspor, Pazar günü Menemen Futbol Kulübü’ne konuk olacak. Oynadığı son maçta galip gelen temsilcimiz, Menemen’den alacağı 3 puanla zirveye doğru çıkmayı planlıyor. İşte maçın detayları…

Bugüne kadar oynadığı 23 karşılaşmada 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan İnegölspor, topladığı 33 puanla ligde 9. sırada yer alıyor. Play-off potasından sadece 10 puan uzakta olan temsilcimiz alacağı galibiyetle puan farkını azaltmanın peşinde. İlk yarı İnegöl’de oynanan bol gollü maçta İnegölspor, Menemen Futbol Kulübünü 5-2 yenmişti.

Menemen Futbol Kulübü ise, şu ana kadar oynadığı 24 karşılaşmadan 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alarak topladığı 39 puanla ligde 7’nci sırada yer alıyor.

18 Şubat Pazar günü Menemen ilçe stadından oynanacak mücadele saat 14.00’de başlayacak. Maçı hakem Necati Selçuk Şahin yönetecek.

PUAN VEYA PUANLAR ALMAYA GİDİYORUZ

Ekibimiz, Menemen Futbol Kulübü maçı hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı çalışma ile sürdürdü. Antrenman sonrası açıklama yapan Teknik Direktör Bahaddin Güneş, “Menemen iyi bir takım ve deneyimli bir hocaları var. İlk maçta onları farklı yenmiş olabiliriz ama kalitesi olan bir takıma gidiyoruz. Bireysel olarak baktığımızda becerikli oyuncuları var. Bizimde bir çıkışımız var. Genç bir takımız. Puan veya puanlar almaya gidiyoruz. Bizimde bir hedefimiz var. Rakibe saygı duymak lazım iyi bir takım. Onlarında inişli çıkışlı bir grafikleri var. Takımımızda Ömer’in ufak bir sakatlığı var. Oynayıp oynamayacağı maç saatinde belli olacak” dedi.