Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig’de konuk edeceği Konyaspor ile 49. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig’in 16. haftasında Fenerbahçe, yarın saat 20.00’de evinde Konyaspor ile oynayacak. Mücadele öncesi sarı-lacivertliler, 15 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlikle 33 puan topladı ve ligde 3. sırada bulunuyor. Yeşil-beyazlılar ise 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet sonunda 16 puanla 12. sırada yer alıyor. Son olarak UEFA Avrupa Ligi’nde Norveç’ten galibiyetle dönen Fenerbahçe, ligdeki son 2 maçında sahadan beraberlikle ayrıldı.

Ligde 49. randevu

Fenerbahçe ile Konyaspor, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 48 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 36 defa sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 8 kez kazandı. 4 karşılaşma ise berabere sona erdi. Rekabette Fenerbahçe, rakip filelere 124 gol atarken, Konyaspor 52 golle karşılık verdi.

Geçtiğimiz sezon oynanan lig maçlarında Fenerbahçe, deplasmanda 3-2, sahasında 2-1’lik skorlarla galip geldi.

Son 10 maç

İki ekip arasında tamamı Süper Lig olmak üzere oynanan son 10 maçın 6’sında Fenerbahçe, 3’ünde Konyaspor’un üstünlüğü oldu. 1 karşılaşma ise berabere sona erdi. Kadıköy’de oynanan son 4 müsabakada sarı-lacivertliler, sahadan 3 puanla ayrıldı.

Rekabetteki farklı skorlar

İki takım arasında rekabette en farklı skoru Fenerbahçe 10 Ocak 2024’te 7-1’lik sonuçla elde etti. Sarı-lacivertliler, rakibini üç kez 5-1, iki kez 5-2, bir kez de 5-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlılar ise en farklı galibiyetini 27 Mayıs 2005’te 4-2’lik skorla aldı.

Fenerbahçe’de 14 maçlık yenilmezlik serisi

Sarı-lacivertliler Tedesco yönetiminde son 14 maçta kaybetmedi. Kanarya, 24 Eylül tarihinde UEFA Avrupa Ligi’nde Dinamo Zagreb’e mağlup olduğu müsabakanın ardından Süper Lig’de 9, Avrupa Ligi’nde 5 karşılaşmaya çıkarken, bu süreçte 9 galibiyet, 5 beraberlik elde etti.

Ligin namağlup takımı

Fenerbahçe, ligde 15 haftada 33 puan toplarken bu süreçte mağlubiyet yaşamadı. Ligde bu sezon mağlup olmayan tek takım konumunda bulunan Tedesco’nun öğrencileri, son lig maçında Başakşehir ile 1-1 berabere kaldı. Kanarya, 2005-2006 sezonunun ardından ligde ilk 15 hafta yenilgi yüzü görmedi.

İç saha karnesi

Fenerbahçe, Süper Lig’de bu sezon evinde 7 karşılaşmaya çıktı. Kocaelispor, Trabzonspor, Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Kayserispor maçlarında sahadan galibiyetle ayrılan Kanarya, Alanyaspor ve Galatasaray ile berabere kaldı. Sarı-lacivertliler, söz konusu müsabakalarda rakip filelere 15 gol atarken, kalesinde 7 gol gördü.

En-Nesyri ve Nene, Afrika Kupası için gitti

Sarı-lacivertlilerin Faslı forveti Youssef En-Nesyri ile Malili oyuncu Dorgeles Nene, 21 Aralık tarihinde başlayacak 2025 Afrika Uluslar Kupası için ülkelerine gitti.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü’nün ise tedavisi sürüyor.

Bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş da kadroda olmayacak.

Asensio’dan son 7 maçta 8 gollük katkı

Norveç’te Brann karşısında ağrısı nedeniyle riske edilmeyen İspanyol yıldız Marco Asensio, ligde son maçlarda takımının gol yollarında en etkili ismi oldu. Asensio, son 7 maçın 6’sında skor katkısı yaptı. 29 yaşındaki futbolcu bu süreçte 5 kez fileleri havalandırırken, 3 kez de gol pası verdi.

Alvarez ve Brown kart sınırında

Fenerbahçe’de Edson Alvarez ile Archie Brown, yarınki müsabaka öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu iki isim yeşil-beyazlılara karşı sarı kart görmesi halinde Eyüpspor maçında görev alamayacak.

Ozan Ergün düdük çalacak

Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek. Ergün’ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Anıl Usta yapacak. Maçın 4. hakemi ise Ayberk Demirbaş olacak.