Belediye Derincespor’a yenilerek kupaya veda eden bordo beyazlı temsilcimiz bu hafta sonu zorlu bir deplasmana çıkacak. Tüm hesapları galibiyet üzerine kuran ekibimiz ligde ki çıkışını sürdürerek zirveye emin adımlarla yaklaşmak istiyor.

14 puanla ligde 8. Sırada yer alan ekibimiz, şu ana kadar oynanan 10 maçta 4 galibiyet 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Lige kötü bir başlangıç yapmasının ardından teknik direktör değişimi yapan temsilcimiz, 5. Hafta sonunda büyük bir çıkış yakalamaya başladı. Rakiplerine korku veren bordo beyazlılar, İskenderun deplasmanından da 3 puan çıkarmak istiyor.

13 puanla 9. Sırada yer alan İskenderunspor ise bugüne kadar oynadığı 4 galibiyet çıkarırken 5 kez rakip yenildi, 1 maçta ise berabere kaldı. Bu maçlarda rakip fileleri 16 kez havalandıran ev sahibi ekip kalesinde ise 14 gol gördü.

Kendi sahasında bugüne kadar 5 maça çıkan ekip, bu maçların 2’sini kazanırken, 1’inde beraberlik aldı. 2 maçta ise rakiplerine boyun eğdi. Kendi evinde oynadığı 5 maçta rakip fileleri 4 gol atan ekip, kalesinde ise 5 gol gördü.

Pazar günü İskenderun 7 Ocak stadyumunda saat 14.00’de başlayacak olan maçı Ankara bölgesinden Onur Bingöl yönetecek. Yardımcılıklarını ise Bolu bölgesinden Hakan Erkan ve Trabzon bölgesinden Kenan Özcan yapacak.

Seher Yaşa