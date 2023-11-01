İnegölspor: Deniz Çörtlen, Yusuf Ziya Gümüş (Cengiz Ötkün Dk. 77), Samed Karakoç, Ethem Balcı (Serhat Baştan Dk. 70), Yusuf Kocatürk, Kadir Turhan, Eren Emre Aydın, Emre Toptan, Tuğbey Akgün (Arda Çağdaş Dk. 70), Nurettin Korkmaz, Batuhan Altıntaş (Uğur Türk Dk. 49)
Yedekler: Yunus Emre Oral, Furkan Özyapı, Uğur Türk, Serhat Baştan, Cengiz Ötkün, Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Arda Akdeniz, Arda Çağdaş, Ferhat Görgülü
Teknik Direktör: Bahaddin Güneş
Belediye Derincespor: Kaan Çinkaya, Ömer Özdemir, Alpay Çelebi (Erdi Can Şehit Dk. 46), Tuğkan Kamışoğlu, Emre Durmuşhan (Hamza Ok Dk. 62), Eren Bayraktar (Bilal Gündoğdu Dk. 86), Oğuz Kocabal (Arda Ayhan Dk. 11) Erman Bulucu, Alperen Pak, Ali Gündoğdu (Tarık Mayhoş Dk. 62), Taha Aydınlı
Yedekler: Hüseyin Yılmaz, Hamza Ok, Erdi Can Şehit, Mehmet Akyüz, Arda Ayhan, Tarık Mayhoş, Osman Subaşı, Volkan Altınsoy, Bilal Gündoğdu, Görkem Yılmaz
Teknik Direktör: Turhan Sofuoğlu
Sarı kartlar: Yusuf Ziya Gümüş Dk. 26, Eren Aydın Dk. 90, Samed Karakoç Dk. 90)(İnegölspor) Arda Ayhan Dk. 19, Tuğkan Kamışoğlu Dk. 31 (Belediye Derincespor)
Kırmızı Kart:
Goller: Batuhan Altıntaş Dk. 13 (İnegölspor) Erman Bulucu Dk. 35, Tarık Mayhoş Dk. 68 (Belediye Derincespor)
Haber Merkezi