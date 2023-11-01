İnegöl Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı Çarşamba günü yapıldı. 10 gündem görüşülerek karar bağlandığı mecliste, Belediye Başkanı Alper Taban gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.



Başkan Taban, “Filistin'de yaşananları endişeyle takip ediyoruz.Hiç kimseye yapılmaması gereken hak edilmeyen şeyler bunlar. Dolayısıyla bir gün bunları yapanlar aynı sonlarla karşılaşabilirler. Biz barışın ve huzurun sürdürülmesi adına ülke olarak bir parçası olmaya devam edeceğiz. Elhamdülillah Türk’ün ve Müslüman’ın olduğu yerde huzur ve barış olmuştur. Biz bunu sürdürmek adına çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Kıymetli Cumhurbaşkanımız ve tüm siyasi partilerin de katkılarıyla bu sorun çözüme kavuşturulacaktır. Tabi ki çok kısa bir başlık olarak ifade etmek istiyorum. Şehrimizde uzun zamandır stadyum ne zaman yenilenecek, yenisi yapılmayacak mı, başka şehirlerde yapılıyor, İnegöl’ de de biz bunu hakediyoruz gibi cümleleri ben çok duydum. Gerçekten yıllar önceye kadar stadyumumuz hizmet vermeye devam ediyor. Ancak bu noktada yapmış olduğumuz projeler neticesinde, Cumhurbaşkanımızın prensibiyle, sayın Osman Aşkın Bak bakanımızın da teveccühleriyle stadyum müjdesini aldık. “

Gündeme ilişkin değerlendirmeler sonrası meclis gündemine geçildi.