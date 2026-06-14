Ay-Yıldızlılar, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasında 24-28 Haziran tarihlerinde Polonya etabında mücadele edecek. Milliler, Polonya etabında Gliwice kentinde Çin, Polonya, Arjantin ve Belçika ile karşılaşacak.

Salon: TD Place

Hakemler: Ivaylo Ivanov (Bulgaristan), Hugo Walter Vera Mechan (Peru)

Kanada: Herr, Maar, Demyanenko, Ketrzynski, Loeppky, Howe, Currie (L) (Hofer, Elgert, Sho, Hollands (L), Young)

Türkiye: Efe, Bedirhan, Adis, Gökçen, Ahmet, Murat, Berkay (L) (Cafer, Mirza, Kaan, Muhammed, Beytullah (L))

Setler: 21-25, 25-17, 23-25, 25-14, 8-15

Süre: 2 saat 4 dakika