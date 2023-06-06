İnegölspor yeni yönetimi, Teknik Direktör Murat Yoldaş ile 1 yıllık anlaşma sağladı.

Kulüp tesislerinde düzenlenen imza törenine Kulüp Başkanı Osman Sevim ile yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İmza töreninin ardından açıklama yapan Kulüp Başkanı Osman Sevim, şunları söyledi:

"Yönetim kurulu toplantımız sonucunda çıkan ortak karar sonucu Murat Yoldaş hocamız ile çalışmaya karar verdik. Kendisinin kulübümüzle alakalı bir geçmişi var. Yeni sezonda da birlikte hedeflerimizi büyüterek yolumuza devam edeceğiz. Hocamızın vermiş olduğu raporlar doğrultusunda da transfer komitemiz çalışmalarına başlayacak. Anlaşma tekrardan camiamıza hayırlı olsun."

Teknik Direktör Murat Yoldaş ise tekrar İnegölspor’a geldiği için mutlu olduğunu söyleyerek, “Tekrar burada olmak çok güzel. Öncelikle sayın başkana ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ediyorum. İnegölspor'u hak ettiği yere getirebilmek için çok çalışacağımızı herkesin bilmesini istiyorum. Bunu yaparken de en büyük motivasyon kaynağımızın taraftarımız olacağını da biliyorum. Ayrıca değerli basın mensuplarımızın desteği ve ilgisi bizim için önemli. Eğer bu birlikteliği sağlarsak, başarı basamaklarını çıkacağımıza inanıyorum. İnegölspor her zaman hedefi olan bir takım. Doğru bir planlama ile çok iyi işler başaracağımızı düşünüyorum. İnşallah güzel bir sezon olur. Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun inşallah." ifadelerini kullandı.

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