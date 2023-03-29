TFF 2.Lig Beyaz grupta 29. Hafta maçları Çarşamba ve Perşembe günleri oynanacak. Temsilcimiz İnegölspor, deplasmanda 35 puanla ligde 12’nci sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor’a konuk olacak.

İnegölspor, Şanlıurfaspor’a hezimetinin ardından sahasında karşılaşacağı Somaspor’u 1-0 yenerek moral bulmuştu. Ligde 12’nci sırada yer alan Eşin Group Nazilli Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak olan temsilcimiz maçı hazırlıklarını, kulüp tesislerinde yapmış olduğu antrenman ile sürdürdü.

Ligde 29 puanla 16’ncı sırada yer alan temsilcimiz, Çarşamba günü Nazilli İlçe Stadyumunda oynayacağı mücadele saat 14.00’te başlayacak. Maçı hakem Mustafa Hakan Belder yönetecek.

İNEGÖLSPOR KIRMIZI HATTAN ÇIKMAYI HEDEFLİYOR

İnegölspor’un, Somaspor galibiyetinin ardından Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu ve Teknik Direktör Bahaddin Güneş'ten önemli açıklamalar geldi. Kulüp Başkanı Kani Ademoğlu, "Geçen hafta aldığımız ağır skordan sonra bu hafta önemli bir galibiyet elde ettik. Topçu kardeşlerimizin morallerini de yerine getirecek bir sonuç oldu. 3 puan aldığımız için mutluyuz. Tabi diğer rakiplerimiz de puan kaybetti. Biz üst sıraya çıkarız dedik ama Batman 90+4’te gol atarak puan aldı. Biz önümüzdeki maçlara odaklanarak kırmızı hattan çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

Teknik Direktör Bahaddin Güneş ise şu ifadeleri kullandı; "Bizim için çok önemli bir maçtı. Hem ligde olan konumumuzu sağlamlaştırmak hem de taraftarımızın önünde onlara güzel bir oyun ve galibiyet armağan etmemiz gerekiyordu. Sahaya karakter koymamız gereken bir maçtı ve böylesine bir maçı kazandığımız için çok mutluyum. Somaspor çok koşan mücadele eden ve ne yaptığını bilen bir takım. Rakibimizi çok önemsedik ve iyi hazırlandık. Farklı bir kadroyla maça başladık ve ilk yarıda oyunu tuttuk. İkinci yarıda yaptığımız değişikliklerle beraber daha aktif bir futbol oynayarak skoru ve oyun üstünlüğünü ele geçirdik. Ve nihayetinde kazandık. Bu ligde her maç final ve her puan çok değerli. Yolumuza kazanarak devam edeceğiz."