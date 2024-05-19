Bursa’nın İnegöl ilçesinde Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından taraftarlar arasında kavga çıktı. O anlar amatör kameraya yansıdı. Polis tarafları tarafları güçlükle ayırdı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Galibiyet sevinci yaşayan Fenerbahçe taraftarları ile Galatasaray taraftarları cadde üzerinde karşı karşıya geldi. Gerginlik bir anda kavgaya dönüştü. Taraftarlar bir anda birbirlerine girdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şahısları zorunlukla ayırarak dağıttılar. Olayda 3 taraftar gözaltına alındı.