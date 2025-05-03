Maçı ev sahibi ekip 4-2 kazandı.

Ali Hoşfikirer Stadında oynanan maça ev sahibi ekip hızlı başladı. Daha maçın 3. dakikasında Baha Övünç'ün ayağında golü bulan ev sahibi ekip, 6. dakikada Mehmet Yıldızaç, 14. dakikada Özkan Yıldırım skoru 3-0'a getirdi. İnegölspor ise, 28. dakikada Bilal Gündoğdu'nun ayağından golü buldu. İlk yarı ev sahibi ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarıda da karşılıklı atakların yaşandığı maçta İnegölspor 83. dakikada Mustafa. Ete Tetik'in ayağından 2. golünü buldu. 90+3. Dakikada ise ev sahibi ekip Fatih Somuncu ile bulduğu golle maçın skorunu belirledi.

Maç 4-2 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.