Kongrede faaliyet raporu açıklandı; 27 futbolcu ile anlaşıldı. 7'si ile yollar ayrıldı. 80 milyon Tl gelir oldu. 43 milyon kalan borç. 144 milyon gider olmuştur. Toplam 64 minyol TL borç vardır.

YÖNETİM KURULU BELLİ OLDU

Kani Ademoğlu başkanlığındaki yönetim kurulu üyeliklerine, Alican Yavaş, Atakan Çelik, Aziz Sezikli, Can Bedel, Fatih Doğan, Halil Toy, İbrahim Işıkoğlu, İbrahim Sevinç, İrfan İlağa, Kadir Aydın, Mahmut Demirtaş, Muhammet Ergün, Murat Aydın, Olcay İleri, Ömer Faruk Zahal, Özhan Öztürk, Rıdvan Ünlütekin, Samet Dumlu, Savaş Kılıçoğlu, Sercan Şen, Serdar Palandöken, Serkan Deyirmenci, Talha Öziş, Yalçın Atalay, Yüksel Okşak