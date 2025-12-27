Ligde şu ana kadar oynanan 17 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alarak topladığı 30 puanla grupta dördüncü sırada yer alan Sultan Su İnegölspor, Altınordu ile oynanacak lig maçının hazırlıklarını tamamlayarak maç saatini beklemeye başladı. Teknik Direktör İsmail Güldüren'in talebeleri, yılın son karşılaşmasında rakibini yenerek, ilk yarıyı ilk 5'de tamamlamayı hedefliyor.

ALTINORDU ZOR GÜNLER GEÇİYOR

Bu sezonun küme düşme adayları arasında gösterilen Altınordu, lige kötü bir başlangıç yaptı. Ligde şu ana kadar oynanan 17 lig maçında sadece 1 kez galip gelebilen ekip, 6 maçtan beraberlikle ayrılırken 10 maçı ise kaybetti. 17 maçta sadece 10 gol atabilen ekip, kalesinde ise 33 gol gören ekip topladığı 9 puanla 18. sırada yer alıyor.

PUANLARINI DEPLASMANDA TOPLADI

Bu sezon kendi evinde oynadığı 9 karşılaşmada sadece iki puan toplayabilen ekip, deplasmanlarda ise yedi puan aldı. 8 deplasman maçında 1 galibiyet, 4 beraberlik alan ekip, 3 maçı ise kaybetti. Deplasman maçlarında 6 gol atan İzmir ekibi, kalesinde ise 17 gol gördü.

Ligde her ne kadar kötü bir sezon geçirse de deplasman maçlarında rakiplerine çelme çakan ekip, grup lideri Batman Petrol, Lig dördüncüsü A.B Ankaraspor, Lig altıncısı Adana01 FK ve Lig dokuzuncusu Ankaragücü karşısında oynadığı deplasman maçlarında bir puan almayı başardı.

SULTANSU İNEGÖLSPOR-ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN?

Nesine 2. Lig Beyaz Grup 18. haftasında Sultan Su İnegölspor-Altınordu arasında oynanacak olan lig mücadelesi 28 Aralık Pazar günü saat 15.00’te İnegöl İlçe Stadyumunda oynanacak. Maç Sıfır TV Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.