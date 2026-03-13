Bursa İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri sanal devriye faaliyetleri sırasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti. Yapılan incelemelerde, İnegöl ilçesinde spor otomobiliyle drift yaptığı ve hız sınırını aşarak trafik güvenliğini tehlikeye attığı belirlenen sürücünün kimliği kısa sürede tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından yakalanan sürücüye, Trafik Kanunu kapsamında 'Drift yapmak' ve 'Hız sınırını aşma' suçlarından 140 bin lira idari para cezası uygulandı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, trafik güvenliğini tehlikeye atan ve kamu düzenini bozan davranışlara karşı denetimlerin hem sahada hem de dijital ortamda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

Kaynak: İHA