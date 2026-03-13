Edinilen bilgiye göre, yangın, Gürsu ilçesinde bulunan bir binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Çatıdan yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA