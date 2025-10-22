İnegölspor bu sezon saha ve seyirci olayları nedeniyle 2 defa para cezasına çarptırılmıştı. Son olarak geçtiğimiz Pazar günü İzmir'de oynana Bucaspor maçında yaşanan saha ve seyirci olayları nedeniyle İnegölspor bir kez daha PFDK'ya sevk edildi.

Konuyla ilgili PFDK'dan yapılan açıklamada ‘’SULTAN SU İNEGÖLSPOR Kulübü’nün 19.10.2025 tarihinde oynanan BUCASPOR 1928-SULTAN SU İNEGÖLSPOR Nesine 2. Lig Beyaz Grup müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.''