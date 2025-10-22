UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun 3. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor.

Okan Buruk yönetimindeki temsilcimiz Galatasaray ile Kjetil Knutsen’in çalıştırdığı Norveç ekibi Bodo/Glimt, İngiliz hakem Michael Oliver’in düdük çaldığı müsabakada Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Galatasaray, konuk ettiği rakibini 3-1'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Maçtan Önemli Anlar

3' Temsilcimiz Galatasaray'ın ön alanda yaptığı baskıda Lemina topu kapmasının hemen ardından savunma arkasına sarkan Victor Osimhen'e aradan pasını çıkardı. Victor Osimhen ceza sahası içi sol çaprazından bekletmeden sağ ayağıyla uzak köşeye vurarak topu ağlara gönderdi. Temsilcimiz karşılaşmada 1-0 önde!

3’ Goool… Galatasaray 1-0 Bodo/Glimt (Osimhen)

33' Temsilcimiz Galatasaray'ın ön alandaki baskısında savunmanın pas hatasıyla topla buluşan Victor Osimhen, kaleciyi geçerek topu boş ağlara gönderdi.

33’ Goool … Galatasaray 2-0 Bodo/Glimt (Osimhen)

Sarı-kırmızılılar, ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi.

60' Galatasaray'da Osimhen'in ön alanda yaptığı baskıda kazanılan top bir anda ceza sahası dışında boşta olan Yunus Akgün'e geldi. Ceza sahasında vuruşunu yapan Yunus, ilk önce kaleciye takıldı, ancak seken topu boş kaleye göndermeyi başardı.

60’ Goool … Galatasaray 3-0 Bodo/Glimt (Yunus)

76' Bodo/Glimt atağında Björkan'ın sol kanat son çizgiden açtığı orta Uğurcan'ı aşarak arkada bulunan Helmersen'e geldi. Boşta olan Helmersen topu ağlarla buluşturdu.

76’ Gol … Galatasaray 3-1 Bodo/Glimt (Helmersen)