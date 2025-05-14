İnegöl Kaymakamı Eren Aslan ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı toplantılarda İnegölspor için mutabakata varılamadı.

Adı başkanlık için geçen isimler mevcut borçlar için güvence almamaları nedeniyle teker teker adaylıktan vazgeçtiler.

65 Milyon TL’lik borç ile yeni sezon yapılanması için gereken en az 50 milyon TL’lik paranın bulunamaması Bordo Beyazlı kulübün taraftarlarını tedirgin ediyor.

Bir yandan taraftar nezdinde bazı isimlere baskı yapıldığı konuşulurken, ekonomide yaşanan daralma ve parasal sıkıntıların yaşanması nedeniyle ikna edilen bir isim olmadı.

3 FARKLI SENARYO VAR

Herkeste meraklı bekleyiş sürerken 3 farklı senaryodan hangisinin yaşanacağı ise birkaç gün içinde belli olacak.

İlk senaryo başkan adayının İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban tarafından belirlenmesi. Özellikle İnegölspor’un sürekli para talebinde bulunması ve her gelen yönetim kurulunun borçları katlaması üzerine Başkan Taban’ın bundan rahatsızlık duyduğu biliniyor. Bu yüzden İnegölspor’un yönetim yapısından rahatsız olan Başkan Taban’ın başkan adayı gösterme konusunda isteksiz davranması bekleniyor.

İkinci senaryo ise tüm borçları göze alacak bir ismin başkan adayı olmasını beklemek. Özellikle amigoların baskısı altında olan bazı isimlerin cesaretlendirildiği biliniyor. Şu an için en çok beklenen senaryo bu olsa da gerçekleme ihtimali zayıf görülüyor.

Üçüncü senaryo ise İnegölspor’un yeniden yapılanması modeline geçmek. Sürdürülebilir bir modelle İnegölspor’un kalıcı gelirlere sahip olacağı projelerin belirlenmesi esas alınıyor. Bursaspor modelinde olduğu gibi gerekirse alt yapıyla güçlendirilen kadroyla lige başlanması seçenekler arasında. Gerekirse ligden düşmeyi göze alarak yeniden yapılanmak için zaman kazanılması öneriler arasında.

Bu seçeneklerden herhangi birinin olmaması durumunda ise yasal olarak kulübe kayyum ataması yapılacak.