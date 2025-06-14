İnegölspor tesislerinde düzenlenen törende Güldüren 3 yıllık imzayı attı.

İnegölspor başkanı Kani Ademoğlu yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Göreve başladığım süreçten bu yana önceliğimiz, yönetim kurulu olarak mali tabloyu incelemekti. Mali tabloda neler yapabiliriz, ödemeleri nasıl şekillendiririz, ödemelere nasıl başlarız; önceliğimiz bu oldu. Aynı zamanda birkaç hocayla görüşme fırsatımız oldu. Yaklaşık 5-6 hocayla İnegölsporumuz için yola çıkarken, önceliğimiz tamamen İnegölspor'un menfaatleri oldu.

Her şeyden önemlisi, birinci sıraya mali disiplini koyduk. Bir ödeme planı yaptık ve bu plan doğrultusunda ödemeler gerçekleştirdik. Mevcut futbolcularımızla ilgili olarak da yaklaşık %50 ila %80 oranında ödeme yaptık.

İsmail Hoca, kendi şehrimizin insanı; kendi evladımız, kendi insanımız tabiriyle yönetim kurulumuz tarafından oy birliğiyle tercih edildi. İnşallah İnegölsporumuz için hayırlı olur. Hepimize ve şehrimize hayırlı olsun.”

Peki transfer görüşmeleri ne zaman başlıyor başkanım?

Aşağı yukarı 10 Temmuz gibi yavaş yavaş toplanmaya başlıyoruz.

Öncelikle arkadaşlar, bizim bir transfer yasağımız var. Bunu başta belirtmek isterim. Önceliğimiz; mevcut oyuncularımızla helalleşmeden, ödemelerini yapmadan ve transfer yasağını kaldırmadan başka futbolculara teklif sunmak değildir, bu bize uygun gelmiyor.

Önce kendi futbolcularımızla bir helalleşelim, ödemelerimizi yapalım; ardından inşallah transfer görüşmelerine başlayacağız. Şu an itibarıyla mevcut futbolcularımızın %80-90’ı ile anlaştık. Geriye kalan 3-4 oyuncumuzla da helalleştikten sonra resmi transfer görüşmelerine başlayacağız.

Öte yandan transfer dosyasını kapatmaya çalışıyoruz. Bu süreçte gerçekten zorlanıyoruz. Geçmiş dönemden kalan futbolcularla ilgili olarak 3-4 dosyayı kapattık, anlaştık ve ödemelerinin bir kısmını yaptık. Diğer yarısını da bir ay içinde yapacağımızı taahhüt ettik. Şu anda transfer yasağına engel olan 5 dosya daha var, onlarla da görüşmelerimiz sürüyor.

Burada şunu da belirtmek isterim: Dosyalarda yazan tutarlarla karşılaştığımız meblağlar arasında ciddi fark var. Geçmiş futbolcuların bunu bilmemesi çok normal çünkü faizler çok abartılı. Size örnek vermek gerekirse; dosyada 1 milyon TL yazıyorsa, avukat masrafları ve faizlerle birlikte bu rakam 1 milyon 700 bin TL’ye çıkabiliyor. Ya da 500 bin TL yazıyorsa, 900 bin TL’ye ulaşıyor.

Aslında futbolcular ana paraya razı oluyor ancak avukatlar buna yanaşmıyor. Kulübün parası emanet para olduğu için bir kuruşunu dahi boşa harcamak istemiyoruz. Bu nedenle sabırla mücadelemizi sürdürüyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde bu dosyaları tamamen kapatır, daha sağlıklı transfer görüşmeleri yaparız.

Belki 10 Temmuz’a kadar kadromuzu tam oluşturamayabiliriz, bunu açıkça ifade etmek isterim. Mevcut futbolcularımızla görüşmelerimiz olacak. Transfer konusunda hocamız da açıklama yaptı. Mali tablomuza uygun futbolcularla devam etmek istiyoruz. Kesinlikle hiçbir oyuncumuzla yolları ayırmak istemiyoruz.

Ancak hem ülkemizde hem dünyada ciddi bir ekonomik kriz var. Para krizi, daralma, savaş ihtimalleri gündemde. Bugüne kadar hiçbir futbolcu bu durumları hissetmedi ama artık herkesin hissedeceğine inanıyorum.

Bizim felsefemiz şu olacak: Kardeşlerimize paramız kıymetlidir. Ne söz veriyorsak, herkes kuruşu kuruşuna alacak.

İsmail Güldüren ise şu ifadelere yer verdi;

“Başkanımızın da dediği gibi, İnegölspor camiasına gönül vermiş herkes, kulübümüzün bugünkü şartlarını ve durumunu biliyordur. Bu yola çıktığımızda öncelikli hedefimiz, İnegölspor’un geçmiş yıllardaki başarılarını yeniden yakalamak ve altyapıdan çıkacak futbolcuları tekrar Türk futboluna kazandırmak oldu. Yeni yetenekler keşfetmek istiyoruz. Son yıllarda kaybettiğimiz oyuncu profilini tekrar sahaya yansıtmak istiyoruz.

İnşallah herkesin desteğiyle, birlik ve beraberlik içinde; sadece buradaki yönetimin, benim isteğim ve arzumla değil; basınıyla, taraftarıyla, sosyal medyasıyla, İnegölspor’u bilen herkesin desteğini arkamızda hissetmek istiyoruz.

Ben kendi adıma söyleyeyim, İnegölspor’a üçüncü kez geliyorum ama aslında hiç gitmedim. İnegölspor ne zaman ihtiyaç duyduysa, hep yanında oldum. Ancak bu kez sadece elimi değil, tüm vücudumu taşın altına koydum. Çünkü bugünkü İnegölspor’da bu gerekiyordu. Bugün 19 yönetici ve başkan bu bilinçle İnegölspor için birlikte hareket ediyorsa, biz de bir futbol adamı ve İnegöl’ün evladı olarak bu sorumluluğu almak istedik. İnşallah hep birlikte, başkanımızın da dediği gibi, önce mali disiplini sağlayıp ardından iyi bir takım kurarak İnegölspor’u layık olduğu yere taşımak istiyoruz.”

İnegölspor’un içinde bulunduğu mali tabloyu biliyorsunuz. Herkesin merak ettiği konu şu: İsmail Güldüren’in ekibinde kimler olacak? Kadro planlaması mevcut iskelet kadro üzerine mi olacak, yoksa 15-20 kişilik yeni bir transfer listesi mi var?

“Teknik ekibimiz belli, onları sırasıyla açıklayabiliriz. Kadro planlamasında, başkanımızın da söylediği gibi, öncelikle geçen sezon İnegölspor’da forma giyen oyuncularla görüşeceğiz. Kulübümüzün maddi imkânlarına uygun olan oyuncularla yola devam etmek istiyoruz. İnşallah mevcut oyuncular da dışarıdaki oyuncular da Türkiye’nin ekonomik şartlarının farkındadır. Çünkü futbol camiası hâlâ şunu anlamıyor: Demirde de, mobilyada da kriz var, futbolda da kriz var.

Bu bilinçle transfer görüşmeleri yapılacak. İnegölspor, bu sezon bir kuruşunu bile dışarıya savuracak durumda değil. İnce eleyip sık dokuyacağız. Kendi adıma söyleyebilirim ki, futbol sektöründe dersini iyi çalışanlardan biriyim. Hatalarımız elbette olacak, ama maddi yapımıza en uygun oyuncuları İnegölspor’a kazandırmak istiyoruz.

Bu yola çıkarken her zaman söylediğimiz gibi, önceliğimiz mali başarı. Daha sonra İnegölspor’u ligde tutacak, belki de liderliği zorlayacak bir kadro oluşturmak istiyoruz. İyi çalışıp, bu kadro ile birlikte, inanan ve vücudunu taşın altına koyan insanlarla başarılı olmayı hedefliyoruz" dedi.