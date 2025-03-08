'BU SONUCUN SORUMLUSU BENİM'

Maçın ardından bir açıklama yapan İbrahim Dağaşan, alınan kötü sonuçların sorumluluğunu üstlendiğini belirtti.

Dağaşan, “Üç ay önce göreve geldim. Elimden geleni yaptım ama konuşamadığımız şeyler var. Tesiste yaşadıklarım beni bu noktaya getirdi” dedi.

MAÇIN SORUMLUSU BENİM

Dağaşan, "Geçen hafta yönetim ile görüşme yapmıştım onlara sorunlara bahsetmiştim. Yaşadıklarını hissettiklerini onlara anlatmıştım. Karşılaştığım durumları 3 ay içinde çok şey yaşadık. Açıkçası bu çocuklar çok güzel şeyler hak ederken geldiğimiz noktada bu 6-0 bana yazar. Maçın sorumlusu benim. Ama ben bu günlerin geleceğini ben onlara çok daha önceden söylemiştim. 6-0 yenilen bir takımın hocası olarak bana istifa etmek yakışır. Eksi 3 puandan başlayan bir süreç, üç kez elektrik kesintisi, gıda sıkıntısı, oyuncuların ödemelerle ilgili sorunları. Bunları anlatmaya kalksam röportaj ı saat sürer. Bu kulübe sahip çıkılması için çağrıda bulundum ama karşılık bulmadı” dedi.