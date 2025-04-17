

Kaleciliğin önemine değinen Şahin, “Futbolda kaleci denildiği zaman büyük sorumluluğu vurgularız. Yaptıkları küçük hatalar telafisi zor durumların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden kaleciler özeldir ve ayrı bir departman gözetiminde çalışırlar. Kalecilerin maçlarda yapmış oldukları kurtarışların altında yılların fedakarlığı, azmi ve kararlılığı bulunur. Bundan dolayı kaleci olmak fazlaca sabır isteyen bir pozisyondur. Altyapımızda en küçük takımımız olan U8’den başlayıp U19’a kadar toplam 11 yaş grubumuzda kaleci antrenörlerimiz eşliğinde çalışmalar yapılmaktadır. Kaleciliğin temelini küçük yaş gruplarında alan sporcularımız yaşları büyüdükçe bu alanda uzmanlaşmaya başlarlar. Gelişimin sürekliliği sporcularımızın artan performansları ile devam eder ve 8 yaşında başladıkları eğitim serüveni 19 yaşına gelene kadar altyapımızda sürer.”dedi.



Ağustos ile Nisan ayları arasında kaleci çalışmalarının 650’ye ulaştığını dile getiren Şahin, “2024-2025 sezonunun Ağustos-Nisan ayları arasında yapılan kaleci çalışmaları 650’ye ulaştı. Sezon sonuna kadar hedeflediğimiz sayı ise 900. Bu 900 çalışmayı her yaş grubuna böldüğümüzde ise grup başına kalecilerimiz ortalama 140-150 çalışma yapmış oluyor. 18’li 19’lu yaşlar artık profesyonel takıma çıkma yaşlarıdır. Yapmış olduğu çalışmaların karşılığını alma zamandır. A takımımız ile koordineli bir şekilde hareket edip altyapımızdan yetişen kalecilerimizi profesyonel takım ile antrenmanlara çıkarmaya başlarız. Burada kendisini daha fazla geliştiren sporcularımız profesyonel takımımızın kadro yapılanmasında yer almaya başlar. Bizler İnegölspor altyapısı olarak toplam 11 yaş grubunda 29 kalecimiz ve 2 kaleci antrenörümüz ile Türk futboluna yeni yıldız adayları yetiştirme çabasındayız. Göstermiş oldukları üstün gayretlerinden dolayı kaleci departmanında çalışan antrenörlerimiz Coşkun Eroğlu ve Vahap Şenol hocalarıma, ayrıca altyapımıza çalışabilir koşullar sunan ve bizlere her zaman destek olan Kulüp Başkanımız Abddurrahman Maksutlar ve yönetim kuruluna teşekkür ederim.” şeklinde konuştu.