İmar planı konusu İnegöl Belediye meclisinde görüşüldü.

Konu hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülger, "Köylerin plan çalışmalarını biz başlattık. Şu anda fiyat alma sürecindeyiz. İmar Müdürümüz bu süreci yakından takip ediyor. Detaylı bir açıklamada bulunduk ancak komisyondan bir ricamız var: Bu konuda görevli müdürlüğümüz bir takvim belirleyerek süreci sınırlandırırsa, daha verimli ve sağlıklı bir çalışma yapılacağını düşünüyoruz. İyi bir komisyon çalışması ile, Sayın Valimizin de izni doğrultusunda bu projeyi hayata geçirirsek, vatandaşlarımızın kaçak yapılaşmaya yönelmemesi için önlerini açmış oluruz. Zaten gündem maddemizde de bu konuya değinilmiştir. Yerleşik alan içerisinde olup yol geçişi bulunmayan imalat alanlarıyla ilgili bir çalışmamız var. Bu çalışma, yerleşik alanı genişletmek amacıyla değil, mevcut imar planı dahilinde daha düzenli yollar, yeşil alanlar, okul gibi sosyal donatı alanlarının belirlenmesi ve planlanması içindir. Bu konunun yanlış anlaşılmasını istemeyiz. Yerleşik alanda hâlâ arsa vasfında bulunan yerlerin, planlama dahilinde yollarla entegre edilerek vatandaşların daha fazla inşaat yapabilmesine olanak sağlanması hedeflenmektedir. Bu konu, siyaset üstü bir yaklaşımla ele alınmalıdır. Siyasi görüşünüz ne olursa olsun, bu konuda verdiğiniz destek için ayrıca teşekkür ediyorum.." dedi.

Saadet Partisi üyesi Fatih Berber," Bu uygulama hayata geçirildiğinde, bazı vatandaşlarımızın parsel bazında mağduriyet yaşamaması için biz de bu projenin arkasında duracağız. Kamu menfaatini her şeyin üzerinde tutuyoruz. Bu bağlamda, yapılmış olan planlamaların da arkasında durduğumuzu ifade etmek isterim. " dedi.

İşte o köyler

" Edebey, Çeltikçi, İsaören, Deydinler, Hocaköy, Ortaköy, Hamamlı, Alibeyköy, Bilalköy, Kulaca, Şibali, Hasanpaşa, Çitli, Kınık, Özlüce, Küçük Yenice, Süpürtü ve Yiğit"