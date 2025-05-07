Kocaeli İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu’nun, Keloğlan’ı konu alan “Sihirli Kolye” adlı teatral dans gösterisi, yarın Kocaeli Kongre Merkezi’nde izleyicilere büyülü anlar yaşatacak.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu, izleyicilerini büyülü bir masal dünyasında yolculuğa çıkaracak. 12 Mayıs Perşembe (yarın) saat 20.00’de Kocaeli Kongre Merkezi’nde sahnelenecek “Sihirli Kolye” adlı teatral dans gösterisi, masalsı anlatımı, etkileyici koreografileri ve görsel şöleniyle vatandaşlarla buluşacak.

KAHRAMANLIK, AŞK VE DANS; KELOĞLAN’IN HİKAYESİ

Yaklaşık 100 kişilik dev dans ekibiyle sahneye taşınacak özel gösteri, izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Gösterinin merkezinde halk edebiyatının sevilen karakteri Keloğlan yer alacak. Cesareti, zekası ve temiz kalbiyle tanınan Keloğlan’ın, Sultan’ın kızı Aybike’ye ulaşmak için girdiği zorlu mücadele; dans, müzik ve teatral anlatımla sahnede hayat bulacak.

HER YAŞTAN İZLEYİCİ DAVETLİ

Sihirli kolyenin peşinde geçen serüvende izleyiciler iyilik, cesaret, aşk ve adalet temalarıyla dokunan bir hikayeye tanıklık edecek. İzmit Belediyesinin kültür ve sanat faaliyetleri kapsamında hazırlanan bu özel gösteri, her yaştan izleyici için keyifli ve unutulmaz bir deneyim sunacak.