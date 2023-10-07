İnegöl’deki Sivil Toplum Kuruluşlarının (STK) bir araya gelerek oluşturduğu İnegöl İl Olma Platformu tarafından İnegöl’ün il olması için çalıştay düzenlendi. İnegöl’deki STK başkan ve yöneticilerinin katıldığı, 2 oturumda yapılan çalıştayda İnegöl’ün neden il olması gerektiği masaya yatırıldı.



Grand Mavi Davet Kongre Merkezi'nde düzenlenen çalıştayın açılış konuşmasını yapan Moderotör, İnegöl İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Orhan Bozkurt, “Bu çalıştayda bize düşen sizin görüşlerinizi toplayarak bunu bir raporu olarak sunmayı hedefliyoruz. İnegöl’deki İnegöl İl Olma Platformu uzun yıllardır çalışmalarına devam ediyor. Ben de zaman zaman çalışmalarına katılıyorum. Bu noktada Ticaret Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, yaklaşık 15 arkadaşımızla birlikte bu çalışmaları yaptık” dedi.



30 YILDIR ŞEHRİMİZİN İL OLMA KONUSU GÜNDEMDEN ÇIKMIYOR

İnegöl İl Olma Platformu ve İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, “Burada biz bize bir toplantı gerçekleştiriyoruz. Bu sebeple saygıdeğer başkanımı şahsım ve kurumum adına sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. İnegöl’ümüz uzun yıllardan beri il olma konusunda zaten Türkiye’de gündemde. Aşağı yukarı 25-30 yıldır şehrimizin il olma konusu gündemden çıkmıyor. Özellikle son dönemde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamasıyla birlikte tekrar gündeme geldi. 100 il, 1000 ilçe programı girmiş oldu. Bu bağlamda Devlet Bey’in açıklamasından sonra Türkiye’de il olmayı bekleyen birçok ilçe bu konuda faaliyete girdi. Biz zaten dinamik bir şehiriz. Bu konuyla alakalı bir değerlendirme yapıp 2-3 ay önce 95 STK’nın katılmış olduğu bir basın açıklaması gerçekleştirdik. Türkiye’de sayı ve güç olarak bir araya gelen bir ilçe olduk. Diğer oda başkanlarımızla birlikte bu konuyu değerlendiriyoruz. Bu gündemle alakalı en çok STK’ya sahip bir şehiriz. Konuya sahip çıkıyoruz. 95 STK ile birlikte bir toplantı gerçekleştirdik. Bu süreci, konuyu tartıştık ve aramızda bir komisyon oluşturduk. 15 STK temsilcisi platformu temsilen bulunuyor. Biz de üyesi bir kurumuz. Platformun başkanlığı da nezaketen bize devredildi. 8-10 toplantı gerçekleştirdik. Ancak kamuoyuyla paylaşmadık. Bunu belirtmek istiyorum. Çünkü bir şeyleri incelememiz gerekiyordu. Sonuç itibariyle bu komisyonun değerlendirmesiyle bir çalıştay kararı alındı. Bugün gerçekleştiriyoruz. Öncelikle hedefimiz yıllardan beri raporunu, avantaj, dezavantaj, sorun ve çözümlerini tartışıyoruz. Hep birlikte her yıl bunları yayınlıyoruz. Bu süreç başlangıcında swot analizini çıkaralım dedik. Çıkardıktan sonra da elimizde bir taze, güncel veri olsun istedik. Bu anlaşmayla hep birlikte bir araya geldik. Analiz çıktıktan sonra raporlanacak. İhtiyaç halinde toplantılar bu süreci takip edebilir. Bu durum gerçek anlamda bir sivil insiyatifi. Şehrimizde aktif, faal olan, bütün kurumların birlikte yönettiği bir iş. Bu süreci de böyle tamamlamak düşüncesindeyiz. Açık ve doğaçlama gerçekleştiriyoruz. Biz kendi aramızda bu konuyu konuştuk. Yaptığımız değerlendirmelerde konunun siyasi olması nedeniyle çağrılmaması daha doğru bulundu. Çünkü önce biz sivil oluşum olarak İnegöl’le ilgili swot analizini çıkarmak istiyoruz. Belki bir iki toplantı daha olacak. Ortaya çıkaracağımız raporların ardından devreye elbette ki siyasi partilerimiz de girecek. 140 isim içinde siyasi partilerimiz yok diye alınganlıklar oldu. Alınmayın. Sizler daha sonra İnegöl’ün il olması konusunda en önemli ayak siz olacaksınız. Sizleri ziyaret ederek, sizlere dosyalarınızı sunacağız. Süreci başlatılıyoruz. Belki yerel seçimlerden sonra konu önümüze gelebilir. Ama biz yarın gelecekmiş gibi çalışıyoruz. İnegöl’ün il olmasıyla ilgili konuda bir çelişki yok. Zaten il hükmünde bir şehir konumuna gelmiş durumdayız. Tarım, ekonomik, sosyal hayati olarak, ithalat ve ihracatla birlikte iyi olmuş bir şehiriz. Sadece resmiyete dökülmesi kaldı. Siyasi desteklerle birlikte bunu başaracağımız kanaatindeyim“ dedi.



İNEGÖL’ÜN İL OLMA HAKKI VAR

Belediye Başkan Yardımcısı Durmuş Aydın, “İnegöl’ün bütün en’leri burada. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Uzun yıllar önce bir toplantı yapılmıştı. O zamanlar STK başkanıydım. Güzel bir çalışmaydı. 2012 yılı olması lazım. Yıllardır İnegöl il olma konusu gündemden düşmüyor. Herkesin gönlünde bu sevda vardır. İşçisinden belediye başkanına. İnegöl büyük bir ilçe ve güçlü bir ekonomiye sahip. İnegöl’ün il olma hakkı var. Alper Taban başkanımız adına katılıyorum. Hepinize sevgilerini gönderiyor. Maalesef Ankara’da toplantısı olduğu için şu an aramızda değil. Herkese başarılar diliyor. Belediye Başkanımızın da geçmişte bize hazırlattığı raporlar var. Mutlaka İnegöl il olsun. Bu olmuyor ise en azından özel statülü ilçe olmasını isteriz. Kendi yetkileri olan ve kendi işleri olan bir ilçe olmasını istiyor. Bunlar elde edildiği zaman daha güçlü bir yapıya kavuşur. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Oktay Bey, Enerji Bakanımıza, Sayın Bakanımız Haseki Bey’e, MHP Genel sekreteri İsmet Büyükataman Beye raporlar sunuldu. İnegöl il olmalı, evet çalışmalarımız devam ediyor“ dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay basına kapalı olarak devam etti.