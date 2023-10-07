Gazze Şeridi'ne yapılan İsrail roket saldırılarının ardından, Hamas'a bağlı silahlı grupların İsrail şehirlerine sızdığına dair bilgilere ulaşıldı. Hamas'a ait silahlı güçlerin Sderot kentinde bir polis merkezini ele geçirdiği ve bir tankı kontrol altına aldığına dair görüntüler büyük bir dikkatle izlendi. İsrail halkının bu gelişmeler üzerine panik içerisinde havalimanlarına sığındığı anlar ise sosyal medyada hızla paylaşıldı.

Gazze Şeridi'nden çıkan silahlı grupların İsrail bölgelerine sızdığına dair haberlerin yanı sıra yerleşim alanlarında çatışmalara girdiği ve İsrailli sivillerin yaralandığına dair çeşitli görüntüler de paylaşıldı. Bu olaylar, İsrail ve Gazze arasındaki gerilimi artırdı.

İzzeddin el-Kassam Tugayları adıyla bilinen Hamas'ın silahlı kanadı, İsrail güçleriyle çatışmalara girişti ve Gazze'den sivil vatandaşlar tarafından destek gördü. İsrail'de roket saldırılarının etkisiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi ve yüzlerce kişi yaralandı.

Bu gelişmelerle birlikte taraflar arasındaki gerilim daha da artarken, uluslararası toplum, çatışmanın tırmanmasını önlemek için çaba sarf ediyor. Olayların gelişmeleri yakından takip edilmektedir.