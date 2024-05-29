İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası’nın açıkladığı 2023 istatistik raporlarında ilçeyi gururlandıran önemli sonuçlara yer verildi.

Ülke ekonomisinde yaşanan sorunlara rağmen, güçlü alt yapısı ise dünyaya açılmasını sürdüren İnegöl, dış ticaret fazlası istatistiklerinde ise üst sıralara çıkmaya devam ediyor.

İLK SIRADA İZMİR, 4. SIRADA BURSA VAR

İthalattan çok ihracat yapan şehirler sıralamasında 2023’ün şampiyonu İzmir oldu. İzmir, 3 milyar 197 milyon 498 bin 347 dolar fazla vererek ilk sırada yer aldı.2. sırada yer alan Gaziantep, 2 milyar 938 milyon 941 bin 226 dolar fazla verdi. 3. Sırada yer alan Sakarya, 2 milyar 193 milyon 694 bin 949 dolar fazla verdi. 4. Sırada yer alan Bursa ise 1 milyar 872 milyon 690 bin 891 dolar dıi ticaret fazlası veren şehir oldu.

İNEGÖL 8. SIRADA YER ALDI.

5. sırada yer alan Konya, 6. sırada Kayseri ve 7. sırada yer alan Denizli’nin ardından 8. sırada yer alan İnegöl ise 74 ili geride bıraktı. İnegöl 2023 yılında 1 milyar 172 milyon 844 bin 462 dolar dış ticaret fazlası verdi.

İTSO’nun yayınladığı ilk 30 listesinde İstanbul ve Ankara sıralamaya giremedi. Rapora göre Bursa ve İnegöl dış ticaret fazlası rakamları ile Türkiye ekonomisinin gelişmesine katkı sağlayan örnek yerleşim yerleri arasında yer aldı.