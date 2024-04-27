Edinilen bilgiye göre Burhaniye mahallesi Hazine sokak ile Uzay sokağın kesiştiği kavşakta Öznur Y. (53) yönetimindeki 16 Y 0061 plakalı otomobil ile Cemesettin E. (56) yönetimindeki 16 BGJ 144 plakalı motosiklet çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: HABER MERKEZİ