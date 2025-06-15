İnegöl Osmaniye Spor Kulübü, iki yıl önce Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü’ne bağlı sporculara sponsor olarak çıktığı bu yolda, geçen sezon Bursa 3’üncülüğü elde etmişti. Bu yıl ise çıtayı daha da yukarı taşıyarak gençler kategorisinde Bursa şampiyonu oldu.

Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü Antrenörü Serkan Seçkin, duygularını şu sözlerle ifade etti: “Elde ettiğimiz bu şampiyonluk İnegöl'ümüze yakışan bir şampiyonluktur. Her katagoride var olduğumuzu ve önümüzdeki günlerde de Küçük Takım ve Midi Takım'ımızla da final oynayarak onlarda da şampiyonluk bekliyoruz. İnegöllü çocuklara hizmet etmeye ve onları en üst kulvarlarda görmek için mücadeleye devam ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayan İlçe Spor Müdürümüz'e, İnegöl Belediye Başkanı'mıza, velilerimize ve çocuklarımıza çok teşekkür ediyoruz.”

