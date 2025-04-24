

Açıklamada, Akhisarspor’un ligde dört takımla mücadele ettiği ve bu karşılaşmalardan üç galibiyet çıkardığı bildirildi.

Takım, ilk maçında Bursa 23 Nisan Spor Kulübü’nü 2-0’lık net bir skorla mağlup ederek lige güçlü bir başlangıç yaptı.

İkinci maçında Hürriyet Spor Kulübü’ne 2-0 mağlup olan kızlar, bu yenilgiye rağmen moralini bozmadan mücadeleye devam etti.



Üçüncü maçta Kestel Belediye Spor’u 2-1’lik skorla geçmeyi başaran İNG Akhisarspor, son maçında da Karacabey Altın Kural Spor’u aynı skorla mağlup ederek grubundan çıkmayı garantiledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, “İnegöl ve Akhisarspor olarak kız çocuklarının yanındayız ve sporu destekliyoruz” denilerek hem sporun hem de genç kızların gelişiminin desteklendiği vurgulandı.