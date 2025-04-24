Konu hakkında yazılı bir açıklama yapan İnegöl Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, “İnegöl’ümüzü sadece bugünün değil, geleceğin de şehri olarak kurguluyoruz. Bu doğrultuda, 2050 Bursa Vizyonu kapsamında yürütülen 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı çerçevesinde başlatılan ‘Hayalimizdeki Bursa’yı Konuşuyoruz’ buluşmalarının ilkini İnegöl’de gerçekleştiriyoruz Bu toplantı, kentimizin geleceğine dair söz sahibi olmayı arzu eden her bir hemşehrimizin düşüncesine kıymet veren bir katılım sürecidir. Çünkü biz inanıyoruz ki; şehrin gerçek mimarları, o şehirde yaşayanlardır. Tüm halkımızı 25 Nisan 2025 Cuma günü saat 14.00’te İnegöl Kent Konseyi’nde düzenleyeceğimiz bu önemli buluşmaya ve ankete katılmaya davet ediyorum. Ayrıca bu davete bizzat katılamayacak olan vatandaşlarımızın, https://inegolkentkonseyi.com.tr adresinde ve tüm sosyal medya hesaplarımızda yer alan çevrimiçi anket formunu doldurarak ta fikirlerini bizimle paylaşabileceklerini ifade ediyorum. Katılımcı bir planlama anlayışıyla İnegöl’ü hep birlikte şekillendireceğimize inanıyorum. Birlikte düşünüyor, birlikte inşa ediyoruz. İnegöl’ü geleceğe birlikte taşıyoruz” dedi.

Kaynak: HABER MERKEZİ