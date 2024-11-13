ING Türkiye, profesyonel meslek sahiplerine özel olarak geliştirdiği Profesyonel Limit kredi paketini duyurdu. ING müşterisi olan ya da olmayan şahıs işletmeleri, işlerini büyütmek için gerekli olan finansal desteğe şubeye gitmeden dijital kanallardan başvurabilecek.

ING Türkiye, profesyonel meslek sahiplerinin finansal ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği ING Profesyonel Limit kredi paketini duyurdu. Profesyonel meslek sahiplerine özel geliştirilen Profesyonel Limit ile ING müşterisi olan ya da olmayan şahıs işletmeleri, işlerini büyütmek için gerekli olan finansal desteğe şubeye gitmeden dijital kanallardan başvurabiliyor. Mali müşavirler, muhasebeciler, avukatlar, diş hekimleri, eczacılar, veterinerler ve doktorlar için özel olarak tasarlanan bu paket ile şahıs işletmeleri, yüksek kredi limitlerine uygun faiz oranları ve düşük masraflarla ihtiyaçları olan krediye ulaşabiliyor.

"Profesyonel meslek sahiplerine özel finansal çözümler geliştiriyoruz"

Konuyla ilgili değerlendirme bulunan ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Öcal Ağar, “Müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırmak ve onların iş hayatlarında güçlenmelerine katkı sağlamak önceliğimiz, bu kapsamda teknolojiyi etkin bir şekilde kullanarak uçtan uca dijital çözümlerimizle müşterilerimizin ticari faaliyetlerini desteklemeyi önemsiyoruz. KOBİ Dijital ürünlerimizle masrafsız, kolay ve dijital bir bankacılık hizmeti sunuyoruz. Müşterilerimizin finansal ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılamak için yenilikçi çözümler ve paketler geliştiriyoruz. Günümüzde sağlık, hukuk ve finansal danışmanlık gibi sektörlerde faaliyet gösteren profesyonel meslek sahibi şahıs işletmelerinin en büyük ihtiyaçları arasında hız ve esneklik yer alıyor, aynı zamanda yüksek limitli finansman desteği de daha önemli hale geldi. Biz de bu ihtiyaçlardan yola çıkarak profesyonel meslek sahiplerine özel Profesyonel Limit paketini geliştirdik. Bu paket ile hem dijitalden üç ürüne aynı anda başvurma imkânı tanıdık hem de eşit taksitli ticari kredi, şirket kredi kartı ve Destek Hesap ürünlerimizin limitlerini artırdık. Müşteri odaklı yaklaşımımızla, kurumsal müşterilerimizin ihtiyaçlarını yakından takip ederek onlara özel çözümler geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.