Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimde cadde kenarına inşaat atığı bırakan şahsa ceza işlemi uygulandı.

Vatandaşların başta can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini sürdüren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tadilat ruhsatı almadan evinde çalışma gerçekleştiren ve atıkları cadde kenarına bırakan şahsa ceza işlemi uyguladı. Ertuğrulgazi Mahallesi Şehit Mesut Bilir Caddesi üzerinde yer alan binada gerçekleştirilen çalışmayı durduran Zabıta Müdürlüğü ekipleri, şahsı tadilat ruhsatı almak üzere ilgili birime yönlendirirken, yapılan çevre kirliliği nedeniyle de ceza işlemi uyguladı.

Bilecik Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, tadilat çalışmalarıyla ilgili olarak vatandaşların yapmaları gereken işlem hakkında bilgi verilerek, ‘’Tadilat çalışması yapacak vatandaşlarımız Bilecik Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne başvurarak gerekli izni almaları gerekmektedir. Yapılacak çalışmayla ilgili olarak gerekli ücretin ödenmesi halinde çıkan atıklar, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından bulunduğu yerden alınmaktadır. Temiz ve sağlıklı bir çevre için vatandaşlarımızın iş ve işlemleri yerine getirmeleri büyük önem arz etmektedir’’ açıklaması yapıldı.