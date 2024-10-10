Ağustos ayına ilişkin İnşaat Maliyet Endeksi'ne ilişkin verileri açıklayan TÜİK, maliyetlerin bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 42 civarında arttığını tespit etti.ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)'nun açıkladığı son verilere göre inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 41,54 arttı, aylık yüzde 1,18 arttı. Endeks, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,30 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,93 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 34,98 arttı, işçilik endeksi yüzde 56,86 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 1,38 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,95 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 1,65 arttı, işçilik endeksi yüzde 0,86 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 37,10 arttı, işçilik endeksi yüzde 55,88 arttı.

İstatistiklere göre bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 37,13 arttı, aylık yüzde 0,52 arttı.