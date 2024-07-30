Son zamanlarda Instagram kullanıcıları kendi isimleri ile açılan sahte hesaplardan oldukça rahatsız. Peki bu sahte hesaplar nasıl kapatılır? Siz de adınıza açılmış sahte hesapları kapattırma yollarını merak ediyorsanız içeriğimizi dikkatli şekilde okuyup faydalanabilirsiniz. Instagram destek isteği formu ile adınıza açılan sahte hesabı şikayet ederek kapatılmasını sağlayabilirsiniz. Instagram sizden fake hesap ile alakalı bilgiler isteyecektir. Formu doldurup göndererek sahte hesap kapatma isteğinde bulunabilirsiniz.

Instagram Hesap Kapatma Formu Nasıl Doldurulur?

Adınızla açılan fake Instagram hesaplarını şikayet etme formu üzerinden şikayet ederek kapatabilmeniz mümkün. Mobilden kapatmak isteyenler şikayetlerini mobilden bildirebilir. Masaüstü sahte hesap ile ilgili destek isteği formları doldurarak gönderebilirler. Instagram fake hesap kapatmak için sizden istenen bilgi ve belgeleri doğru bir şekilde girmeniz gerekiyor. Hesap kapatma formunu doldurduktan sonra şikayetiniz alınarak değerlendirme aşamasına geçilir. Alınan karar sonucunda hesabın sahte hesap olduğu anlaşıldığı zaman Instagram hesabı kapatılır.

Instagram üzerinden kapatabileceğiniz sahte hesaplar;

Kendi Hesabınız

Tanıdığınız Birinin Hesabı

Bir Ünlü veya Tanınmış Kişinin Hesabı

Bir İşletme veya Kuruluş

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Mobil uygulama üzerinden şikayet formu oluşturma;

1-) Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra sahte olduğunu düşündüğünüz, adınıza açılan, tanıdığınız birini taklit eden, bir ünlü veya tanınmış kişi adına açılan sahte hesap, bir işletme veya kuruluş adına açılmış olan sahte hesap profiline giriş yapın.

2-) Giriş yaptığınız sahte profilin sol üst bölümünde yer alan “üç nokta” simgesine tıklayın.

3-) Açılacak olan sayfanın en üst bölümünde yer alan “Şikayet et…” yazısına tıklayın.

4-) “Hesabı Şikayet Et” diyin.

5-) “Bu hesabı neden şikayet ediyorsun?” sorusunu cevaplayın. Sahte yani fake hesabı şikayet edeceğiniz için “Bir başkasını taklit diyor” seçeneğini seçmelisiniz.

6-) “Bu hesap kimi taklit ediyor?” sorusunu cevaplayın. Instagram hesap kapatma formu doldururken “Beni”, “Tanıdığım Birisi”, “Bir ünlü veya tanınmış kişi” “Bir işletme veya kuruluş” seçeneklerinden size uygun olanı seçin.

7-) “Şikayeti gönder” butonuna tıkladığınız zaman Instagram tarafından “Teşekkürler, şikayetini aldık” bildirimi karşınıza çıkacak. Şikayet alınarak değerlendirme aşamasına geçilecek. En kısa sürede destek istekleri bölümüne bir bildirim gönderilir. Fake hesap silme ile alakalı göndermiş olduğunuz form uygun görülmesi halinde sahte hesap Instagram tarafından kapatılır.

Instagram kapatma linki üzerinden şikayet oluşturma;

Instagram destek isteği formu linkine tıklayarak “Instagram’daki Bir Takli t Hesabı Şikayet Edin” sayfasına gidin.

t Hesabı Şikayet Edin” sayfasına gidin. Eğer sizin adınıza fake hesap açılmış ise “ Birisi beni veya bir arkadaşımı taklit eden bir hesap açmış” butonunu seçerek “Evet, taklit edilen kişi benim” alanını seçin.

butonunu seçerek alanını seçin. Açılacak olan formda “Adınız ve soyadınız”, “E-posta adresiniz”, “Şikayet ettiğiniz hesapta yazan ad ve soyadı”, “Şikayet edilen hesabın Instagram kullanıcı adı” alanlarını doldurun.

alanlarını doldurun. T.C. kimlik kartınızı elinizde tutarken bir fotoğraf çekerek JPEG formatında ekleyin.

formatında ekleyin. Eklemek istediklerinizi ekleyerek “Gönder” butonuna basarak Instagram fake hesap kapatma formunu iletebilirsiniz.

Fake Instagram hesabı arkadaşınızın veya başka birinin adına açılmışsa;

Açılan sahte Instagram hesabı arkadaşınızın, çocuğunuzun, ailenizden birinin veya işletmenizin adınıza açılmış ise Instagram destek isteği formu üzerinden bildirebilirsiniz. Instagram fake hesap silme işlemini yapabilmesi için oluşturduğunuz formda doğru bilgilerin yer alması gerekiyor. Şikayet formunun iletilmesinden sonra Instagram şikayetinizi değerlendirilecek ve uygun görülmesi halinde fake hesap katılacaktır.

Başkasının adına olan instagram fake hesap silme formu;

Instagram hesabınıza giriş yaptıktan sonra bir yakınınızın adına açılan sahte hesap profiline giriş yapın.

Profilin sağ üst bölümünde yer alan “üç nokta” simgesine tıklayın.

simgesine tıklayın. Açılan menüdeki “Şikayet et…” yazısına tıklayın.

yazısına tıklayın. “Hesabı Şikayet Et” yazısına yazısına tıklayın.

yazısına yazısına tıklayın. Açılacak olan sayfada “Bir başkasını taklit ediyor” seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. “Tanıdığım birisini” yanıtını seçerek “Şikayeti Gönder” butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Instagram tarafından şikayetiniz değerlendirilecektir. Değerlendirme sonucunda uygun görüldüğü taktirde sahte hesap kapatılır.