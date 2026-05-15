Millî Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen EFES 2026 Tatbikatı’nın, dost ve müttefik ülkelerin katılımıyla çok uluslu bir koordinasyon merkezi işlevi gördüğü ve aynı zamanda Türkiye’nin yerli ve millî savunma kabiliyetlerinin uluslararası alanda tanıtıldığı stratejik bir platform olduğu belirtildi.

SYS Grup, modern savaşın dijitalleşen ve asimetrik yapısına uygun geliştirdiği mobil ve yüksek ateş gücüne sahip sistemleriyle tatbikatta öne çıkmayı hedefliyor. Grup şirketlerinden UNIROBOTICS’in geliştirdiği "Dağıtık (Merkeziyetsiz) Mobil Katmanlı Karşı İHA Çözümü" ise özellikle İHA ve dron tehditlerine karşı dikkat çekiyor. TRAKON RCWS sistemleri, CANiK ağır makineli tüfek ailesi ve VENOM LR orta kalibre top sistemiyle entegre çalışan yapı; farklı irtifa ve menzillerde etkin angajman kabiliyeti sunuyor.

Hava platformları için geliştirilen 12.7x99 mm CANİK M3 FALCON ağır makineli tüfeği ise dakikada bin 200 atım hızına ulaşan performansıyla EFES 2026’nın öne çıkan sistemleri arasında yer alıyor. Uluslararası savunma pazarında ilgi gören TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi’nin, 30x113 mm VENOM LR orta kalibre top sistemi ile birlikte hafif zırhlı araçlardan deniz platformlarına kadar geniş kullanım alanı sunduğu ifade edildi.

Türkiye’nin amfibi harekât kabiliyetini temsil eden ZAHA platformu üzerine yapılan silah sistemi entegrasyonlarının da tatbikatta sergileneceği, bu çözümlerin operasyonel esneklik ve ateş gücü açısından dikkat çektiği kaydedildi.

"Türkiye’nin en büyük özel sektör silah ihracatçısı ve entegratörü olarak, EFES 2026’da yer almayı çok önemsiyoruz"

SYS Grup-CANİK CEO’su Cahit Utku Aral, "EFES Tatbikatı, yalnızca Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonel gücünü değil, aynı zamanda Türkiye’nin savunma sanayindeki mühendislik, üretim ve entegrasyon kabiliyetlerini de uluslararası ölçekte ortaya koyan son derece önemli bir platformdur. Biz de Türkiye’nin en büyük özel sektör silah ihracatçısı ve entegratörü olarak, bünyesindeki seçkin ürünlerimiz ile yer almayı çok önemsiyoruz. Başta CANiK ve UNIRBOTICS olmak üzere; modern harp sahasının değişen ihtiyaçlarını doğru analiz eden, hızlı adapte olabilen ve entegre çözümler geliştirebilen bir yapı inşa ediyoruz. Özellikle ihracat odaklı büyüme stratejimiz doğrultusunda; hızlı teslimat, güvenilir tedarik zinciri ve combat proven sistemlerimiz ile küresel pazardaki etkinliğimizi artırmayı sürdüreceğiz" dedi.