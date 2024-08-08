Türkiye’de Instagram’a erişim engeli sanal mezatların Facebook’a kaymasına neden oldu.

Instagram’da düzenledikleri canlı mezat ile satış yapan işletmeler erişim engeli nedeniyle Facebook’a kaydı. Son yıllarda Instagram üzerinden yaygınlaşan canlı mezat satışları erişim engelli nedeniyle 1 haftadır yapılamıyor. Bu durum, Instagram üzerinden canlı mezatla satış yapan işletmeleri alternatif platformlara yönlendirdi. Özellikle son yıllarda popüler hale gelen canlı mezat satışları, Instagram üzerindeki kısıtlamalar nedeniyle Facebook’a taşındı.

Canlı mezatlarda birçok ürün satılıyor

Instagram’da, kıyafetler, antikalar, koleksiyon parçaları, tespih, mücevherler ürünlerinin satışının yapıldığı canlı mezatlar erişim engelinin 6 gün boyunca sürmesi, işletmeleri alternatif çözümler aramaya zorladı. Bu süreçte birçok işletme, Facebook’un canlı yayın özelliklerini kullanarak satışlarını sürdürmeye başladı.

Kaynak: İHA