İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti, hizmetin sözleşmeye uygun sunulmadığına hükmederek tüketiciden alınan 4 bin 211 liralık cayma bedelinin iadesine karar verdi.

Kemalpaşa ilçesinde yaşayan L.İ., taahhüt süresi devam eden internet aboneliğinde hız düşüklüğü ve tekrarlanan kesintiler yaşaması üzerine aboneliğini iptal ettirdi. Hizmet sağlayıcı şirket, taahhüdün süresinden önce sonlandırıldığını gerekçe göstererek tüketiciye 4 bin 211 lira cayma bedeli yansıttı.

Ücreti ödeyen tüketici, bağlantı sorunları nedeniyle hizmetten gerektiği şekilde yararlanamadığını belirterek bedelin geri alınması talebiyle İzmir İl Tüketici Hakem Heyeti’ne başvurdu.

Başvuruya ilişkin savunmasını sunan şirket, internet hizmetinin başka bir işletmeciye ait altyapı üzerinden sağlandığını ve altyapı kaynaklı arızalara doğrudan müdahale yetkisinin bulunmadığını öne sürdü. Firma ayrıca taahhüt süresi tamamlanmadan yapılan iptal nedeniyle çıkarılan cayma bedelinin mevzuata uygun olduğunu savundu.

Dosyayı inceleyen hakem heyeti, başvuruyu 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında değerlendirdi. İnceleme sonucunda tüketicinin uzun süre internet hizmetinden faydalanamadığı, şirketin ise hizmetin sözleşmede belirtilen şartlara uygun ve kesintisiz şekilde sağlandığını kanıtlayan teknik bir belge sunamadığı tespit edildi.

Heyet, bağlantı sorunları nedeniyle sunulan hizmetin tüketicinin makul beklentilerini karşılamadığına ve “ayıplı hizmet” niteliği taşıdığına karar verdi. Bu gerekçeyle tüketiciden tahsil edilen 4 bin 211 liralık cayma bedelinin iade edilmesine hükmedildi.

Kararda, "Tüketicinin hizmetten yararlanamadığına ilişkin beyanlarının olayın akışıyla uyumlu olduğu değerlendirilmiştir. Bu durum hizmetin tüketicinin makul beklentisini karşılamadığını ve ayıplı hizmet niteliğinde olduğunu göstermektedir. Ayıplı hizmet sunulması halinde tüketicinin sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı bulunduğu, bu durumda taahhüt kapsamında cayma bedeli talep edilemeyeceği açıktır. Bu kapsamda tüketicinin hizmetin gereği gibi sunulmaması nedeniyle aboneliğini haklı nedenle feshettiği, tahakkuk ettirilen 4 bin 211 lira tutarındaki cayma bedelinin hukuka uygun olmadığı ve tüketici talebinin haklı olduğu sonucuna varılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Başvurular e-Devlet üzerinden ücretsiz yapılabiliyor

Tüketicinin avukatı, abonelerin haklı gerekçelerle sözleşmelerini feshetmeleri durumunda cayma bedeli talep edilmemesi gerektiğini söyledi.

Cayma bedelinin tahsil edilmesi halinde tüketicilerin e-Devlet üzerinden Tüketici Hakem Heyeti'ne başvurarak haklarını arayabileceklerini belirten avukat, söz konusu başvuruların tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilebildiğini ifade etti.