Dernek Başkanı Eyüp Arslan imzasıyla yapılan açıklamada, muhtarlar ile din görevlilerinin mahalle ve köylerde vatandaşlara en yakın kamu görevlileri arasında bulunduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"24.07.2026 cuma günü Hamamlı Mahallemizde yaşanan olay nedeniyle kamuoyunda farklı iddia ve açıklamaların yer aldığını üzülerek takip etmekteyiz.

Muhtarlarımız ve din görevlilerimiz, devletimizin mahalle ve köylerde vatandaşımıza en yakın iki önemli temsilcisidir. Her iki kurum da milletimizin iyi gününde de kötü gününde de yanında olan; cenazede, düğünde, doğal afetlerde, sevinçte ve hüzünde omuz omuza görev yapan, kamu hizmetini fedakârca yerine getiren değerli kamu görevlileridir.

Muhtarlarımızın görevi; mahallemizin ortak ihtiyaçlarını belirlemek, vatandaşlarımızın talep ve sorunlarını ilgili kamu kurumlarına iletmek, kamu hizmetlerinin etkin ve verimli yürütülmesine katkı sağlamak ve devlet ile vatandaş arasında köprü olmaktır. Bu görevleri yerine getirirken ilgili kurumlarla iletişim kurmaları ve mahalle adına girişimlerde bulunmaları, kanunlardan doğan sorumluluklarının bir parçasıdır.

Yaşanan münferit bir olay nedeniyle ne muhtarlarımızın ne de din görevlilerimizin hedef gösterilmesini doğru bulmuyoruz. Bir kişinin hatası, hiçbir zaman bütün bir meslek grubuna mal edilemez. Muhtarlarımızı ve din görevlilerimizi karşı karşıya getirmeye yönelik söylem ve değerlendirmeler, toplumumuzun birlik ve beraberliğine zarar vermekten başka bir sonuç doğurmayacaktır.

İnegöl Muhtarlar Derneği olarak, Hamamlı Mahallesi Muhtarımızın bugüne kadar mahallesine hizmet etme gayreti içerisinde olduğuna inanıyor; olayla ilgili adli ve idari sürecin sağlıklı bir şekilde tamamlanmasını bekliyoruz. Hukuki süreç sonuçlanmadan hiçbir kişi hakkında peşin hüküm verilmemesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Hamamlı Mahallesi halkımızın sağduyusuna güveniyor; tüm vatandaşlarımızı, yargı süreci tamamlanıncaya kadar sorumluluk bilinciyle hareket etmeye, toplumumuzun huzurunu ve kardeşliğini zedeleyecek açıklama ve paylaşımlardan kaçınmaya davet ediyoruz.

İnegöl Muhtarlar Derneği olarak, muhtarlarımız ile din görevlilerimizin karşı karşıya değil, her zaman milletimize hizmet yolunda omuz omuza çalışması gerektiğine inanıyor; birlik, beraberlik ve karşılıklı saygı anlayışıyla İnegöl'ümüze hizmet etmeye devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."