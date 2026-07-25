Aşırı sıcak havalarda yaşanan sıvı kaybının tansiyon dengesini olumsuz etkileyebileceğini belirten Op. Dr. Murat Uğur, özellikle hipertansiyon hastaları, ileri yaştaki bireyler ve kalp-damar hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması gerektiğini söyledi. Beyin kanamasının ani gelişebilen ve hayati tehlike oluşturabilen bir tablo olduğuna dikkat çeken Uğur, "Şiddetli ve aniden başlayan baş ağrısı, konuşma bozukluğu, yüz veya vücudun bir tarafında güçsüzlük ya da uyuşma, denge kaybı, bilinç bulanıklığı ve görme bozukluğu gibi belirtiler görüldüğünde zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken müdahale, hastanın yaşamını kurtarabileceği gibi kalıcı hasar riskini de azaltır" dedi.

Sıcak havalarda alınacak basit önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Op. Dr. Murat Uğur, "Günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mümkün olduğunca dışarı çıkılmamalı, bol su tüketilmeli, alkol ve aşırı kafein tüketiminden kaçınılmalı, kronik hastalığı olan kişiler ilaçlarını düzenli kullanmalı ve tansiyon kontrollerini ihmal etmemelidir" diye konuştu.

Op. Dr. Murat Uğur, aşırı sıcakların beyin kanamasına doğrudan neden olmadığını ancak risk faktörlerini artırabileceğini belirterek, özellikle risk grubundaki kişilerin yaz aylarında sağlıklarını korumak için gerekli önlemleri almalarının hayati önem taşıdığını sözlerine ekledi.