D/23 (Gürsu TOKİ – Metro İstasyonu) hattının yanı sıra, Gürsu – Kestel arasında hizmet veren D/11A hattına da destek verilmeye başlandı. İNULAŞ’a ait araçlar, 20 Mayıs sabahı saat 06:00 itibarıyla D/11A hattında ve D23 hattında seferlerine başladı.

İNULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Bayram, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“İnegöl’deki ulaşım hizmetlerimizi aksatmadan sürdürürken, Bursa’daki yolcu yoğunluğunu hafifletmek adına BURULAŞ’a destek olmaktan memnuniyet duyuyoruz. D/23 Gürsu TOKİ – Metro İstasyonu ve D/11A Gürsu – Kestel hatlarına toplam 10 aracımızı yönlendirdik. Araçlarımız sabah 06:00’dan itibaren hizmet vermeye başladı. Bu katkı, hem bölgesel ulaşım iş birliğinin bir örneği hem de vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamaması için atılmış bir adımdır.”

Bayram, bu desteğin ihtiyaca göre sürdürülebileceğini ve vatandaşlardan gelen geri bildirimlerin yakından takip edildiğini de sözlerine ekledi.