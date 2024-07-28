11'i Irak'ın, 5'i de Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 16 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Türk Silahlı Kuvvetleri, terörist temizliğine ara vermeden devam ediyor.

TSK'nın Irak’ın kuzeyindeki Asos, Hakurk ve Gara bölgelerinde tespit ettiği 11 PKK’lı terörist ile Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde belirlediği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirildiği haberini Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bakanlık, bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürdüreceğini kaydetti.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1817499566016430379