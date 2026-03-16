Kulüpten yapılan açıklamada, tarafların karşılıklı mutabakatı sonucu ayrılık kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Teknik Direktörümüz İsmail Güldüren ile yapılan görüşmeler neticesinde, karşılıklı mutabakata varılarak yollarımız ayrılmıştır.

Kulübümüze hizmet ettiği süre boyunca sergilediği profesyonel tutum, özverili çalışma ve camiamıza kattığı değerler için Teknik Direktör İsmail Güldüren’e içtenlikle teşekkür ederiz.

Kendisine bundan sonraki kariyerinde ve hayatında başarılar dileriz."