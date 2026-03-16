Yangın, saat 07.00 sıralarında İnegöl’ün Mahmudiye Mahallesi Kafkas Sokak’ta faaliyet gösteren bir kereste deposunda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını fark eden depo sahibi Remzi D. (36), alevlere kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı.

Whatsapp Image 2026 03 16 At 08.52.44
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yoğun müdahale sonucu yangını yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alarak söndürdü.

Whatsapp Image 2026 03 16 At 08.52.26
Yangına müdahale ettiği sırada vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iş yeri sahibi Remzi D., olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Whatsapp Image 2026 03 16 At 08.52.25

Burada yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, ileri tedavi için Bursa Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Yangın sonucu depoda bulunan çok sayıda kereste yanarak kullanılamaz hale gelirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ