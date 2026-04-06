Kafkasspor U-15 Takımı Antrenörü Bilal Özdemir, Türkiye Şampiyonası’nda elde edilen başarı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Özdemir açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sezonu ligde lider tamamlayan bir ekip olarak buraya geldik. 2. turda Beylerbeyi 1911 karşısında gösterdiğimiz mücadeleyle turu geçtik. 3. turda ise Galataspor karşısında baştan sona oyunun kontrolünü elinde tutan, ne istediğini bilen bir takım vardı sahada. Oyuncularımız hem oyun disiplinine sadık kaldı hem de istekli futboluyla farkını ortaya koydu.

Yunus Emre Şimşek’in (3) ve Muhammet Erçel’in attığı gollerle sahadan 4-1 galip ayrıldık. Ancak skorun ötesinde, oyunun her anında üstün olan, rakibine oyun şansı tanımayan bir Kafkasspor izledik. Bu bizim adımıza en değerli kazanım.

Bu takım geçen yıl da İzmir’de finallere kadar yükselmiş, önemli bir tecrübe edinmişti. O tecrübenin sahaya yansıdığını görmek bizleri ayrıca mutlu ediyor.

Şimdi önümüzde Beşiktaş gibi güçlü bir rakip var. Hedefimiz net; iki turu daha geçerek son 8’e kalmak. Bu yolda aynı ciddiyet ve inançla mücadelemizi sürdüreceğiz.

Başta futbolcularımız olmak üzere, emeği geçen tüm antrenörlerimize, yönetim kurulumuza ve her zaman yanımızda olan velilerimize teşekkür ediyorum.”