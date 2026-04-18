İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 38. Hukuk Dairesi, Anadolu 18. Aile Mahkemesi'nin verdiği iptal kararına yönelik yapılan başvuruları inceledi. Daire, ilk derece mahkemesince dosyaya sunulan tüm delillerin eksiksiz toplandığını, yargılama sürecinin usule uygun yürütüldüğünü ve kararın hem usul hem esas yönünden yerinde olduğunu belirledi.

Kararda, evlilik tarihinde İnan Kıraç'ın ayırt etme gücünden yoksun olduğu ve fiil ehliyetine sahip bulunmadığının tespit edildiği hatırlatılarak, evliliğin iptaline ilişkin hükmün hukuka uygun olduğu ifade edildi. İstinaf başvuruları esastan reddedildi.

Öte yandan dava sürecinde, Kıraç'ın kızı İpek Kıraç tarafından açılan davada Adli Tıp Kurumu raporunda Kıraç'ın fiil ehliyetinin bulunmadığı ve vasi atanması gerektiği yönünde görüş bildirildiği öğrenildi. Bu kapsamda mahkemece önce geçici, ardından da kalıcı vasiler atandı.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi, 18 Temmuz 2025'te verdiği kararla evliliğin iptaline hükmetmiş, dosya daha sonra istinaf incelemesine taşınmıştı.