Bu kapsamda 100 ton asfalt serimi gerçekleştirilirken, 870 bin 350 metrekare parke taşı ve granit döşemesi yapıldı. Yağmur suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik 11 bin 500 metre hat çalışması tamamlandı.

Eğimli ve riskli bölgelerde güvenliği artırmak amacıyla 11 bin metre merdiven korkuluğu ile 13 bin 950 metre yol korkuluğu montajı gerçekleştirildi. İlçenin farklı noktalarında 8 bin metrekare perde duvar inşa edilerek zemin güvenliği desteklendi.

Günlük ihtiyaçlara hızlı çözüm sunan mobil tamirat hizmetleri kapsamında ise 136 bin 400 noktada bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Öte yandan dijital altyapının güçlendirilmesi amacıyla 992 cadde ve sokakta fiber optik hat çalışmaları tamamlandı.

Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, 'İlçemizin 19 mahallesinde ihtiyaç duyulan her noktaya dokunuyoruz. Hem altyapıyı güçlendiriyor hem de üstyapı çalışmalarımızla Kâğıthane'yi daha düzenli ve güvenli hale getiriyoruz. Kâğıthane Belediyesi olarak vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak hizmetleri aralıksız sürdüreceğiz.' ifadelerini kullandı.