Türkiye İş Bankası ve Anadolu Sigorta iş birliği ile hayata geçirilen kefalet sigortası ürünü ile ihracatçı müşterilerin finansmana erişimi kolaylaştırılıyor. Kefalet sigortasının sunduğu ek teminatla, ihracatçıların finansman ihtiyacı hem TL hem YP nitelikli ihracat kredileriyle sağlanıyor.

İş Bankası ve Anadolu Sigorta, kredibilitesi yüksek ancak ek teminata ihtiyacı olan ihracatçı müşterilerin finansmana erişimini kolaylaştıran kefalet sigortasını hizmete sundu. Yapılan açıklamaya göre, ihracat kredisi kullanırken kefalet sigortası satın alan müşterilere avantajlı faiz oranları sunuluyor. Kredi değerliliği dikkate alınarak müşteriye özel sunulan kefalet sigortası ürünü ihracatçıların kısa ve orta vadeli nakit finansman ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılamasına yardımcı oluyor. Kefalet sigorta teminatlı ihracat kredilerine İş Bankası şubelerinden başvurulabiliyor.

“Etkin ve hızlı çözümlerle iş dünyasına değer katmaya devam edeceğiz”

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Sezgin Yılmaz, “Ülkemizdeki ihracatçı firma ve işletmelerin sınırlı sermaye birikimleri nedeniyle finansmana erişimlerinde sıkıntı yaşamalarındaki önemli unsurlardan birini teminat yetersizliği oluşturuyor. Başta KOBİ’ler olmak üzere, kredibilitesi yerinde olmakla birlikte yeterli teminat sunamayan müşterilerimizin Anadolu Sigorta ile ortaklaşa kurguladığımız kefalet sigortası ürünü ile hem Türk lirası hem de yabancı para finansmana erişimini kolaylaştırılmayı amaçladık. Türkiye’de bir ilk olan bu ürünü satın alan müşterilerimize ihracat kredilerinde avantajlı faiz oranları sunarak ülkemizin ekonomik gelişimine katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Kuruluşumuzdan bugüne ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynayan ihracatçılarımıza yönelik çalışmalarımızı sürdürüyor ve mevcut ihracat hacmini artırmaya, küresel pazarlara açılmak isteyen müşterilerimizin her türlü ihtiyacında yanlarında olmaya önem gösteriyoruz” dedi.

“İhracatçı firmaların uluslararası ticarette daha rahat hareket etmelerine imkan sağlıyoruz”

Anadolu Sigorta Genel Müdürü Mehmet Tuğtan ise konuya ilişkin açıklamasında, “İş Bankası’ndan ihracat kredisi kullanan müşterilerden belirli kriterleri sağlayanlara düzenlenecek olan kefalet sigortası ile sigortalı müşterilerin kullanılan kredi borcunu vadesinde geri ödeyememeleri durumunda sigorta poliçesi devreye girecek ve kalan kredi borcunun poliçe düzenlenirken üzerinde anlaşılan oranı, şirketimizce İş Bankası’na ödenecek” dedi.

Kefalet sigortasının geleneksel sigorta uygulamalarından ziyade bir finansal enstrüman niteliği taşımakta olduğunu belirten Tuğtan sözlerini şöyle sonlandırdı: “İş Bankası ile birlikte geliştirdiğimiz kefalet sigortası ürününün ihracatçı firmaların risklerini azaltıp daha geniş kredi imkanına kavuşmalarını kolaylaştırdığı gibi uluslararası ticarette daha rahat hareket etmelerine imkan vereceğine inanıyoruz. Ticaret hayatının akışını kolaylaştırarak ülke ekonomisine canlılık getirmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.